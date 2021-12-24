Королева не поедет отмечать Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке из-за опасений по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Королева Великобритании Елизавета II встретит Рождество в обществе принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы.

Об этом сообщили в Кларенс-хаус, вестминстерской резиденции членов королевской семьи, передает Би-би-си.

Ранее Букингемский дворец объявил, что королева не поедет отмечать Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке, на востоке Англии, из-за опасений по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Вместо этого, как и в прошлом году, она встретит Рождество в Виндзорском замке. Во дворце заявили, что это личное решение Ее Величества, отражающее ее осторожный подход.

Это означает также, что она пропустит традиционные семейные мероприятия в ее поместье в Норфолке и не посетит утреннюю рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

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Ранее королева объявила, что не будет собирать гостей на традиционный предрождественский ужин. Причиной тоже было названо стремительное распространение "Омикрона" в стране.

Елизавета II обычно устраивает большой обед для более широкого круга семьи перед отъездом в Сандрингем. Это дает ей возможность пообщаться с родственниками, которые не могут навестить ее во время рождественских каникул. Помимо ее детей, внуков и правнуков в число гостей обычно входят двоюродные братья королевы - герцог Глостерский, герцог Кентский и принц Майкл Кентский.

В прошлом году предрождественский ужин также пришлось отменить из-за коронавируса.

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