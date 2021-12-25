В конце речи королева пожелала "всем очень счастливого Рождества".

Королева Елизавета II выступила с ежегодным рождественским обращением. Она вспомнила о своем супруге принце Филиппе, который умер 9 апреля этого года.

Несмотря на то, что в этом году "не будет одного знакомого смеха", королева заявила, что Рождество в королевской семье будет радостным, передает Би-би-си.

В своей речи Елизавета II также вспомнила о прошедшем климатическом саммите в Глазго, премии Герцога Эдинбургского, предстоящих Играх Содружества и платиновом юбилее самой королевы. В конце она пожелала "всем очень счастливого Рождества".

Читайте такжеДжонсон сообщил об "очень хорошем" самочувствии королевы Елизаветы (видео)Между тем, стало известно, что британская полиция задержала вооруженного мужчину на территории Виндзорского замка. Нарушение произошло утром в день Рождества. Члены королевской семьи были проинформированы.

Полиция Темз-Вэлли сообщила, что 19-летний мужчина из Саутгемптона находится под стражей. "Мы можем подтвердить, что системы безопасности среагировали почти сразу после того, как мужчина вошел на территорию, и он не входил ни в какие здания",— сказала суперинтендант Ребекка Мирс, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, королева Елизавета II проводит эти рождественские каникулы в Виндзоре, решив не оставаться в Сандрингеме, королевском поместье в восточной Англии, где она традиционно проводит праздники с семьей.

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