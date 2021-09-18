В заведении пояснили, что гамбургеры прибыли к ним уже приготовленными.

Посетительница фастфуд-заведения была шокирована составом своего гамбургера. Между листьями салата женщина увидела гнилой человеческий палец.

Об этом пишет The Sun.

Потерпевшей не повезло, потому что палец она заметила уже тогда, когда ела блюдо. После жуткой находки женщина решила пообщаться с администрацией заведения на камеру.

Представитель компании в ответ на жалобу боливийки извинялся.

"Пожалуйста, скажите, чего вы хотите – и мы это сделаем", – просил администратор, что слышно на видеозаписях.

В заведении пояснили, что гамбургеры прибыли к ним уже приготовленными, и что это первый такой случай.

Сама женщина выложила палец в соцсети, пообещав придать этому инциденту огласку.

После общения на камеру представитель компании сначала даже поклялся закрыть ресторан, но уже вскоре "продолжил обслуживать клиентов, как будто ничего и не произошло".

В комментарии местным СМИ полиция подтвердила факт происшествия. Более того, накануне указательный палец потерял именно один из работников компании.

Скандал в сети помог временно закрыть филиал фастфуд-сети и наложить штраф на компанию.

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Автор: Виолетта Орлова