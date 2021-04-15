Военные планируют привлекать мальчика и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы.

В Беларуси десантники взялись за "воспитание" 11-летнего школьника Владислава - он разместил в TikTok ролик, на котором плюет на могилы советских солдат в Успенской горке.

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Об этом со ссылкой на Минобороны РБ сообщает TUT.by. Отмечается, что класс, в котором учится мальчик, побывал на экскурсии в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

"Патриотическим воспитанием школьника теперь займутся в бригаде. Десантники планируют привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы и познакомить его с ветеранами. По словам Владислава, он сожалеет о своем поступке", - заявили в Минобороны.

В минувшие выходные 11-летний Владислав снял и выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских солдат, погибших во Второй мировой войне.

Соцсеть удалила видео из-за оскорбительного содержания, автора видео забанили. Полиция взяла ребенка на контроль.

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Автор: Дмитрий Захаров