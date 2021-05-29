Константина Семенова задержали 16 мая в Минске.

В Беларуси против задержанного велосипедиста Константина Семенова возбудили уголовное дело за оскорбление президента по статье 368 УК.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

31-летнего Семенова задержали 16 мая в Минске на Цнянском водохранилище перед гонкой Toure de Tsna.

Его арестовали на 15 суток по административной статье.

При задержании на нем была футболка с надписью "Диктатору место в аду". Кроме того, как сообщается, у него при себе был портрет человека, "похожего на Александра Лукашенко".

Читайте также"В тени диктатора": журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко (видео)Задержанных всего было около 20 человек, их всех обвинили "в участии в несанкционированном массовом мероприятии, путем выкрикивания лозунга "Жыве Беларусь".

Велосипедист рассказал, что ждал начала гонки и успел снять верхнюю одежду, когда подъехали силовики и его задержали.

Свидетель-милиционер по фамилии Громов утверждал в суде, что "видел, как Семенов ехал среди велосипедистов в майке с политической надписью".

Теперь Константину грозит до двух лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Шварц