Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект о принудительной химической кастрации осужденных за педофилию.
Принудительные меры будут применяться наряду с непосредственным наказанием за преступление, уточнили в ведомстве,сообщает издание "Зеркало".
В Генпрокуратуре также отметили, что разработали и утвердили клинический протокол, содержащий "алгоритм лечения педофилии", в том числе с применением химической кастрации.
По данным МВД Беларуси, за 2022 год жертвами сексуализированного насилия в стране стали более 800 несовершеннолетних.
Также Лукашенко одобрил инициативу об "установлении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри".
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Нижняя палата парламента Беларуси - Палата представителей - приняла законопроект, который позволит правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против умерших людей.
Сотни граждан Беларуси, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, якобы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть диктатора Александра Лукашенко.