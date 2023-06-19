По данным МВД Беларуси, за 2022 год жертвами сексуализированного насилия в стране стали более 800 несовершеннолетних.

Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект о принудительной химической кастрации осужденных за педофилию.

Принудительные меры будут применяться наряду с непосредственным наказанием за преступление, уточнили в ведомстве,сообщает издание "Зеркало".

В Генпрокуратуре также отметили, что разработали и утвердили клинический протокол, содержащий "алгоритм лечения педофилии", в том числе с применением химической кастрации.

По данным МВД Беларуси, за 2022 год жертвами сексуализированного насилия в стране стали более 800 несовершеннолетних.

Также Лукашенко одобрил инициативу об "установлении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри".

Ситуация в Беларуси - последние новости

Нижняя палата парламента Беларуси - Палата представителей - приняла законопроект, который позволит правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против умерших людей.

Сотни граждан Беларуси, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, якобы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть диктатора Александра Лукашенко.

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