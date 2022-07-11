Выезд из Беларуси будет запрещен, если это якобы потребуется в целях "обеспечения национальной безопасности".

В Беларуси хотят ограничить возможность ездить за границу для тех граждан, чей "выезд противоречит интересам национальной безопасности" страны.

Согласно внесенному в парламент законопроекту, такое ограничение может вводиться на срок до полугода, пишет местное издание "Зеркало".

Однако, какие категории беларусов подпадают под это ограничение, и на каких основаниях, не сообщается.

Помимо этого, выезд также запретят тем лицам, "в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, - в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа".

"В "правонарушения против порядка управления" входят так хорошо знакомые белорусам "политические" статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее", - отмечает "Зеркало".

Сотрудникам силовых органов можно будет выехать за пределы Беларуси только по согласованию с руководством и после сдачи биометрических паспортов в кадровую службу своей организации. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках, работниках и лицах гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси.

При этом им могут отказать в выезде из страны "в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду".

Что же касается госслужащих, то порядок их выезда из Беларуси будет определять правительство.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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