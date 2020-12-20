По данным сил безопасности Ирака, жертв нет.

В Багдаде сегодня вечером обстреляли американское посольство.

Как сообщает Deutsche Welle, вблизи посольства США упали по меньшей мере три ракеты. Еще две попали в жилые кварталы.

По данным местных СМИ, по посольству были выпущены ракеты из установок залпового огня типа «Катюша».

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Системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах «зеленой зоны» Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения. Силы безопасности Ирака ведут поиски установок, из которых был произведен пуск ракет. У посольства выставлены кордоны силовиков.

Было заявлено, что в результате нападений нанесен материальный ущерб, но жертв нет.

Обстрел посольства США в Багдаде: видео

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Отмечается, что это уже третье нападение на американские военные и дипломатические объекты в Ираке за последнее время. 17 ноября ракетами обстреляли посольство США в Багдаде и разные части города, в результате чего погибла одна женщина.

10 декабря два конвоя, перевозившие материально-техническое оборудование для коалиции под руководством США, были подорваны придорожными бомбами.

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Автор: Тамара Отовская