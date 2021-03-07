Одна провакцинированная препаратом 49-летнняя медсестра умерла, а у другой -35-летней - развилась тромбоэмболия легочной артерии.

В Австрии приостановили вакцинацию одной из партий препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, в то время как у 35-летней развилась тромбоэмболия легочной артерии.

По данным Федерального ведомства по вопросам безопасности и здравоохранения (BASG), доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией в данный момент нет. Обе женщины - медсестры в клинике города Цветтль. В качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из этой партии больше не выдаются.

Вакцинация в Швейцарии: что известно

Массовая вакцинация в Швейцарии началась 19 декабря 2020 года. Страна одобрила вакцину производства Pfizer/BioNTech.

12 января в Швейцарии также сертифицировали вакцину от компании Moderna.

За все время пандемии по состоянию на 7 марта в Швейцарии обнаружили более 560 тысяч случаев COVID-19, более чем 10 тысяч человек умерли.

7 марта 2021 года Швейцария обнародовала план бесплатного тестирования населения на COVID-19.

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Автор: Тамара Отовская