В ведомстве напомнили, что по статье "Наемничество" Уголовного кодекса Узбекистана грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России бдительно искать работу из-за риска оказаться на войне в Украине.

Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.

"Некоторые новостные каналы распространяют объявления о приглашении граждан Узбекистана и Кыргызстана на работу в Россию за высокую зарплату. Основной целью этих объявлений является привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной. В связи с этим просим наших соотечественников не верить неофициальным объявлениям о предложениях работы за границей", – говорится в сообщении агентства.

В ведомстве напомнили, что по статье "Наемничество" Уголовного кодекса Узбекистана грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В России, по данным Международной организации по миграции (МОМ), работают порядка четырех миллионов мигрантов из Центральной Азии: миллион – из Таджикистана, миллион – из Кыргызстана, около двух миллионов – из Узбекистана и 200 тысяч – из Казахстана.

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