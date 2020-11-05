Кен Хенсли - умер экс-участник Uriah Heep.

Бывший клавишник, вокалист и автор песен культовой британской рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли умер в возрасте 75 лет.

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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на представителей музыканта. Отмечается, что музыкант ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Хенсли входил в состав Uriah Heep с 1969 по 1980 год – период пика популярности группы. Он во многом сформировал уникальное звучание коллектива и выступил автором нескольких самых известных хитов, таких как Easy Livin', Stealin', и Lady in Black.

После ухода из Uriah Heep Хенсли строил сольную карьеру и был участником нескольких команд.

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Автор: Дмитрий Захаров