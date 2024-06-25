В течение последних 5 лет эту должность занимала немка Урсула фон дер Ляйен.

Действующую главу Еврокомиссии ("правительства" ЕС) Урсулу фон дер Ляйен, вероятно, переназначат на второй срок. Выдвинуть ее кандидатуру согласились руководители европейских государств-членов блока, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Также европейские страны предварительно договорились, что действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас будет занимать должность комиссара ЕС по иностранным делам.

Кроме того, бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту планируют избрать президентом Европейского Совета. Предварительно его каденция составит 2,5 года. Если он справится с обязанностями, его переизберут на второй срок.

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Официальное голосование за назначение нового руководителя Еврокомиссии состоится 18 июля. Для победы кандидат должен получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС и не менее 361 из 720 депутатов Европарламента, который как раз обновил свой состав после выборов.

Выборы в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, в июне в Европе состоялись выборы в Европейский парламент, на которых достаточно много голосов получили правые и ультраправые партии. В частности такие, которые симпатизируют России или по крайней мере негативно относятся к Украине.

Также мы рассказывали, что американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что голосование на выборах в Европарламент, где победили ультраправые партии в Германии и Франции, может быть показателем растущей усталости Запада от войны в Украине. По словам бывших чиновников, результаты выборов могут быть предвестником назревающего сопротивления военным усилиям западных стран.

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