В Канаде составили собственный отчет с оценками расследования авиакатастрофы, которая произошла в Иране с самолетом "Международных авиалиний Украины". Его авторы раскритиковали отказ иранского правительства объяснить, что заставило военных сбить украинский пассажирский авиалайнер и убить 176 человек на борту.
Об этом пишет Globe and Mail, напоминая, что большинство пассажиров самолета МАУ были либо гражданами Канады, либо направлялись в североамериканскую страну. Анализ иранского расследования Ральф Гудейл, занимавший различные министерские должности в правительствах Либеральной партии. В своем отчете он раскритиковал правительство Ирана за то, как он проводит расследование уничтожения украинского самолета. Документ также призывает глобальное сообщество сделать так, чтобы будущие трагедии из-за военных ударов по гражданским самолетам расследовались независимо.
Читайте такжеИран отозвал предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе самолета МАУ - ЕнинСемьям, ожидающим четких ответов, придется еще подождать. В канадском отчете указано, что следующая возможность получить хоть какую-то информацию о катастрофе появится, когда Тегеран опубликует свой финальный отчет о расследовании. А промежуточные иранские документы и публичные комментарии не предвещают ничего хорошего с точки зрения установления, что же на самом деле произошло в начале 2020 года.
"В известных пока подробностях этого дела содержатся признаки некомпетентности, необдуманности и вопиющего пренебрежения к жизни невинных людей. В полномочиях Ирана откровенно и убедительно ответить на эти опасения. Или же он рискует потерять международную уверенность в его способности поддерживать безопасность авиапространства", - говорится в канадском отчете.
В дополнение к публикации этого документа федеральное правительство Канады также назначило бывшего заместителя операционного директора Разведывательной службы Джеффа Яворского ответственным за оценку всей доступной информации, доказательств и разведывательных данных об уничтожении самолета МАУ. Он должен составить собственный отчет с выводами.
Рейс 752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими ракетами 8 января через три минуты после взлета. Регион был в состоянии высокой тревоги из-за ракетного удара, который военные Ирана нанесли по позициях США в Ираке за четыре часа до того. За несколько дней до авиакатастрофы американские военные убили высокопоставленного иранского генерала Кассема Солеймани.
Иран изначально отрицал свою причастность к уничтожению самолета МАУ. Но потом признал, что его ракеты стали причиной падения рейса 752. К этому времени Тегеран обвиняет во всем "человеческую ошибку", совершенную оператором мобильной системы ПВО.
Читайте такжеСбитие самолета МАУ: Иран не дал Украине допросить подозреваемыхВ интервью Globe and Mail Гудейл сказал, что Оттава должна добиваться подписания международных соглашений, которые бы изменили условия принятия стран в организации вроде "Международной организации гражданской авиации". Чтобы получить членство они должны согласиться на иностранный надзор в расследовании случаев, когда военные сбивают гражданские самолеты.
"На будущее международные правила нужно изменить, чтобы признать, что текущие условия просто неадекватны. Когда армия страны, в которой произошла катастрофа, - это, собственно, источник самой катастрофы, нельзя рассчитывать, что местное правительство проведет достойное доверия расследование против собственных же военных. Так это не работает", - пояснил Гудейл.
Уничтожение Ираном самолета МАУ под Тегераном
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание «черных ящиков» самолета прошло успешно.
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» подтвердило незаконное вмешательство в его полет.
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