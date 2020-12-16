В Канаде назвали иранское расследование авиакатастрофы, которая произошла почти год назад, "вопиющим пренебрежением" к невинным жертвам.

В Канаде составили собственный отчет с оценками расследования авиакатастрофы, которая произошла в Иране с самолетом "Международных авиалиний Украины". Его авторы раскритиковали отказ иранского правительства объяснить, что заставило военных сбить украинский пассажирский авиалайнер и убить 176 человек на борту.

Об этом пишет Globe and Mail, напоминая, что большинство пассажиров самолета МАУ были либо гражданами Канады, либо направлялись в североамериканскую страну. Анализ иранского расследования Ральф Гудейл, занимавший различные министерские должности в правительствах Либеральной партии. В своем отчете он раскритиковал правительство Ирана за то, как он проводит расследование уничтожения украинского самолета. Документ также призывает глобальное сообщество сделать так, чтобы будущие трагедии из-за военных ударов по гражданским самолетам расследовались независимо.

Читайте такжеИран отозвал предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе самолета МАУ - ЕнинСемьям, ожидающим четких ответов, придется еще подождать. В канадском отчете указано, что следующая возможность получить хоть какую-то информацию о катастрофе появится, когда Тегеран опубликует свой финальный отчет о расследовании. А промежуточные иранские документы и публичные комментарии не предвещают ничего хорошего с точки зрения установления, что же на самом деле произошло в начале 2020 года.

"В известных пока подробностях этого дела содержатся признаки некомпетентности, необдуманности и вопиющего пренебрежения к жизни невинных людей. В полномочиях Ирана откровенно и убедительно ответить на эти опасения. Или же он рискует потерять международную уверенность в его способности поддерживать безопасность авиапространства", - говорится в канадском отчете.

В дополнение к публикации этого документа федеральное правительство Канады также назначило бывшего заместителя операционного директора Разведывательной службы Джеффа Яворского ответственным за оценку всей доступной информации, доказательств и разведывательных данных об уничтожении самолета МАУ. Он должен составить собственный отчет с выводами.

Рейс 752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими ракетами 8 января через три минуты после взлета. Регион был в состоянии высокой тревоги из-за ракетного удара, который военные Ирана нанесли по позициях США в Ираке за четыре часа до того. За несколько дней до авиакатастрофы американские военные убили высокопоставленного иранского генерала Кассема Солеймани.

Иран изначально отрицал свою причастность к уничтожению самолета МАУ. Но потом признал, что его ракеты стали причиной падения рейса 752. К этому времени Тегеран обвиняет во всем "человеческую ошибку", совершенную оператором мобильной системы ПВО.

Читайте такжеСбитие самолета МАУ: Иран не дал Украине допросить подозреваемыхВ интервью Globe and Mail Гудейл сказал, что Оттава должна добиваться подписания международных соглашений, которые бы изменили условия принятия стран в организации вроде "Международной организации гражданской авиации". Чтобы получить членство они должны согласиться на иностранный надзор в расследовании случаев, когда военные сбивают гражданские самолеты.

"На будущее международные правила нужно изменить, чтобы признать, что текущие условия просто неадекватны. Когда армия страны, в которой произошла катастрофа, - это, собственно, источник самой катастрофы, нельзя рассчитывать, что местное правительство проведет достойное доверия расследование против собственных же военных. Так это не работает", - пояснил Гудейл.

Уничтожение Ираном самолета МАУ под Тегераном

8 января в Иране разбился самолет МАУ который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.

21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание «черных ящиков» самолета прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» подтвердило незаконное вмешательство в его полет.

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Перевод: Лесь Дымань