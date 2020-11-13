Украина настаивает на выполнении Ираном договоренностей.

Иран не передал Украине ни одного обещанного документа в деле сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Как мы отмечали, мы достаточно неплохо говорили во время последнего раунда переговоров об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но сегодня мы так и не дождались от иранской стороны ни одного документа, ни одной информации, которые было обещано передать нам в течение короткого времени. Именно поэтому мы продолжаем настаивать на выполнении договоренностей, после чего можно будет говорить о продолжении переговорного процесса", - заявил Енин.

Он отметил, что иранской стороне неоднократно указывалось, что базовым требованием Украины является именно запрос на справедливость.

"И мы ждем от иранской стороны объективного и беспристрастного как технического расследования, так и привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного преследования", - добавил он.

Енин отметил, что украинская сторона отмечала, что в Украине органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве, и поэтому Украине чрезвычайно важно знать и понимать все обстоятельства указанной трагедии.

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"Более того, мы неоднократно говорили о том, что размер компенсации, которую в дальнейшем мы будем согласовывать с иранской стороной, в значительной мере будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, разработать те механизмы, которые обезопасят всех нас от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, принесение извинения - и только потом вопрос компенсации", - сказал Енин.

"Мы никоим образом не променяем правду на деньги. Именно поэтому эти вопросы будут продолжать нами подниматься и, безусловно, дальнейшая судьба переговоров будет зависеть от того, насколько иранская сторона выполнит ранее достигнутые договоренности", - добавил он.

Крушение самолета МАУ: ход переговоров с Ираном

Украинская делегация на переговорах 18-21 октября намеревалась услышать от иранской стороны объяснение причины сбития самолета и информацию о том, кто понесет за это ответственность.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства.

19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции.

20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование дела и установить истину и справедливость. Украина ожидает развитие уголовного преследования причастных к катастрофе и привлечения виновных к ответственности.

Украина и Иран продолжат переговоры по делу о сбитом самолете МАУ в ноябре-декабре.

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Автор: Виталий Саенко