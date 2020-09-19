Гинзбург была назначена в Верховный суд в 1993 году. Она была второй женщиной в истории, занявшей эту должность.

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет.

Как сообщает Reuters, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Женщина умерла в своем доме в Вашингтоне в окружении семьи.

«Наша нация потеряла юриста с историческим авторитетом», - сказал председатель Верховного суда Джон Робертс в заявлении.

«Мы в Верховном суде потеряли любимого коллегу. Мы скорбим, но с уверенностью, что будущие поколения будут помнить Рут Гинзбург такой, какой мы ее знали - неутомимым и решительнымо борцом за справедливость», - отметил он.

Смерть Гинзбург может повлиять на идеологический баланс суда. Сейчас среди девяти верховных судей большинство было назначено республиканскими президентами. Если действующий президент США Дональд Трамп предложит своего кандидата на освободившуюся должность, ее с большой долей вероятности поддержит Сенат, имеющий республиканское большинство. Таким образом, баланс сил может еще на многие годы закрепиться за республиканцами.

На этом фоне лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призывает оставить должность вакантной до новых президентских выборов. «Американский народ должен иметь право голоса при выборе следующего судьи Верховного суда. Поэтому эту вакансию нельзя заполнять, пока у нас не будет нового президента», - написал он в Twitter.

По информации радиостанция NPR, Гинзбург за несколько дней до смерти продиктовала своей внучке Кларе Спере заявление о возможном назначении нового судьи.

«Мое самое горячее желание заключается в том, чтобы мне не нашли замену, пока не будет назначен новый президент»,— сказала она.

Американцы с прискорбием восприняли известие о смерти Рут Бейдер Гинзбург. К зданию Верховного суда США они несут цветы, свечи и самодельные плакаты, выражающие то, как относилось к ней население страны.

Кто такая Гинзбург:

Гинзбург родилась в 1933 году в Нью-Йорке и изучала юриспруденцию в Гарварде, будучи одной из девяти женщин среди 500 мужчин на курсе. После окончания университета ей долго не удавалось найти работу по специальности из-за того, что работодатели не хотели брать на должность юриста женщину.

В 1972 году Гинзбург стала соосновательницей организации по защите прав женщин Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод.

В 1980 году она стала судьей в апелляционном суде Вашингтона и за 13 лет рассмотрела более 700 дел.

Гинзбург была назначена в Верховный суд в 1993 году. Она была второй женщиной в истории, занявшей эту должность. Гинзбург проработала на ней более 27 лет. Reuters называет судью «защитницей прав женщин, ставшей иконой американских либералов».

Гинзбург подчеркивала, что выбирает подзащитными как женщин, так и мужчин, поскольку гендерная дискриминация вредит всем. Также судья одной из первых стала выступать за использование слова gender вместо sex (пол) после предположения своего секретаря, что слово sex будет отвлекать судей.

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Автор: Ирина Погорелая