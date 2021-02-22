В Аликанте полиция арестовала водителя грузовика, который украл 12 тонн шоколада стоимостью 250 000 евро.
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Мужчина должен был забрать в Германии 12 тонн шоколадок и перевезти груз в испанский город Эльче.
Но он решил перепродать шоколад другим людям, взяв за товар 1200 евро.
Отмечается, что мужчина проработал в компании всего восемь дней. До этого он потребовал у начальника 1000 евро на ремонт автомобиля.
Полиция нашла пустой грузовик на дороге. Они отследили с помощью GPS-навигатора перемещения автомобиля и выяснили, что тот останавливался в Аликанте.
Полицейские установили у одного из складов наблюдение и утром задержали мужчину.
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