Мужчина проработал в компании всего восемь дней.

В Аликанте полиция арестовала водителя грузовика, который украл 12 тонн шоколада стоимостью 250 000 евро.

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Мужчина должен был забрать в Германии 12 тонн шоколадок и перевезти груз в испанский город Эльче.

Но он решил перепродать шоколад другим людям, взяв за товар 1200 евро.

Отмечается, что мужчина проработал в компании всего восемь дней. До этого он потребовал у начальника 1000 евро на ремонт автомобиля.

Полиция нашла пустой грузовик на дороге. Они отследили с помощью GPS-навигатора перемещения автомобиля и выяснили, что тот останавливался в Аликанте.

Полицейские установили у одного из складов наблюдение и утром задержали мужчину.

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Автор: Людмила Жерновская