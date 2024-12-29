По словам пограничников, увеличение трафика на границе наблюдается из-за новогодних праздников.

В Польше опровергли распространенную российскими пропагандистами информацию о новой волне украинских беженцев, пишет PAP.

В частности пророссийские СМИ сообщили, что новая волна беженцев из Украины "штурмует" польско-украинскую границу. По словам россиян, в Польшу каждый день бегут до 150 тысяч человек, что вдвое больше, чем обычно.

По информации российских пабликов, якобы увеличение трафика на границе вызвано беспокойством украинцев по снижению мобилизационного возраста.

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Польские пограничники отметили, что никакого бегства из Украины не наблюдается, ведь это обычный рождественско-новогодний трафик, более того, выезжает гораздо больше людей, чем въезжает в Польшу.

"Увеличение пограничного движения, наблюдаемое в предрождественский период, является стандартным явлением и происходит циклически в это время", - отметил подполковник пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы Петр Закелаж.

В PAP напомнили, что украинцы уже второй год подряд празднуют Рождество по григорианскому календарю, так же как и в Польше. В Пограничной службе отметили, что многие украинцы, которые находятся в Польше, решили использовать возможность, чтобы провести праздник с семьями на Родине. С другой стороны, немало украинцев из-за праздников решили посетить родных в Польше.

"Мои наблюдения показывают, что наибольшее движение на польско-украинской границе наблюдается летом, и именно тогда преобладают приезды в Польшу, но также именно во время рождественских праздников, и именно тогда большинство украинцев едут к своим семьям в Украину. Туристические приезды в Польшу случаются, но это в основном касается женщин, поскольку только они могут свободно выезжать из страны. В Украине, кроме Карпат, пока нет туристического региона, который был бы относительно безопасным, поэтому украинки ищут отдыха за рубежом", - рассказал заместитель директора Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский в интервью PAP.

Он считает, что сообщения о массовом бегстве украинцев за границу является целенаправленной дезинформацией, которую распространяет Кремль, в результате чего хочет разжечь антиукраинские предубеждения среди поляков.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что известно

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста. По его словам, вопрос заключается в том, будут ли изменены подходы, например, привлечение представителей силовых структур.

В свою очередь нардеп Роман Костенко отметил, что выступает не за снижение мобилизационного возраста, а за то, чтобы воевали все в Украине. Он отметил, что нельзя быть так, чтобы одна категория была на фронте, а другая себе позволяла где-то гулять.

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