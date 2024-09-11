Украинские дети без доступа к электронным документам могут получить отказ в пересечении границы с Польшей.

Польша может развернуть украинских детей на границе, если они утратили доступ к электронным документам Diia.pl. В их погранслужбе объяснили о правилах касаемо детей до 13 лет, пишет фонд Right to Protection Poland.

Эксперты заявляют, что если у родителей изменился статус легального пребывания на территории страны ЕС, например, они получили вид на временное проживание "карту побыту", ребенок может утратить доступ к приложению Diia.pl, без которого пересечь границу Польши нельзя.

"Этой категории лиц при пересечении границы необходимо предъявить действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Наличие только справки о присвоении номера PESEL без электронного документа Diia.pl не дает права гражданам Украины повторно въезжать на территорию Польши или путешествовать на этой основе в другие страны Шенгенского соглашения", - говорится в ответе пограничной службы.

Видео дня

До 13-летнего возраста дети не могут самостоятельно зарегистрироваться в Diia.pl, так как "доверенный профиль" (profil zaufany) оформляется только с 13 лет, по данным ведомства.

Кроме того, сообщается, что с 1 июля 2024 года в силу вступили обновленные положения спецзакона, в которых говорится, что украинцы могут подать ряд документов на пребывание детей до 13-летнего возраста на территории Польши. Это позволит им повторно въезжать в эту страну.

Украинские беженцы в Европе

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что миллионы украинцев стали беженцами. И к этому числу прибавляются мобилизованные украинцы, которые бегут с фронта из-за низкого морального духа.

Кроме того, в Германии наблюдается проблема с сотнями тысяч украинцев. Все из-за того, что им "мешают" устроиться на работу. Из-за этого Олаф Шольц разнес бюрократов, блокирующих трудоустройство украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: