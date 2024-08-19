Украинца оштрафовали до 15 тысяч евро за 'автограф' на стенах Колизея

Свидетели сообщили охране, что один из туристов портит культурный памятник.

19-летний украинец оставил автограф на стенах Колизея. Итальянские правоохранители этот креатив не оценили.

Как сообщает Fatto Quotidiano, это не первый случай, когда кто-то хотел увековечить свое имя на стенах Колизея. Впрочем, такие действия являются противозаконными.

На этот раз украинский турист решил оставить свои инициалы между входом в первое кольцо и атриума. Свидетель увидел эту сцену и сообщил охране. Полиция сообщила юноше о правонарушении и оштрафовала.

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Обычно такие действия классифицируют как порчу и повреждение культурных ценностей. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 15 000 евро.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов, которые планируют в этом году посетить Рим, предупредили, что их поездку существенно могут испортить масштабные строительные работы по всему городу, из-за которых многие дороги там перекопаны или перекрыты.

Масштабную реконструкцию в итальянской столице затеяли в преддверии Jubilee 2025 года - большого праздника в Ватикане, который проводится каждые 25 лет. В 2025 году по этому случаю в городе ожидают прибытия 32 миллионов туристов.

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