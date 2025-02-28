По словам источников, риторика и поведение Зеленского были восприняты американскими чиновниками как неуважение.

Президент США Дональд Трамп "выгнал" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет корреспондент Fox News в Белом доме.

Журналистка Джеки Хайнрих, ссылаясь на представителей Белого дома, утверждает, что Зеленский не сам решил покинуть здание, а был вынужден уйти.

"Украинцы умоляли о перезагрузке, но Рубио и Вальц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру", - написала она.

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По словам источников, риторика и поведение Зеленского были восприняты американскими чиновниками как неуважение. Они утверждают, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

Как отмечает Хайнрих, ланч, предназначенный для делегаций, в итоге отдали сотрудникам пресс-офиса Белого дома.

Встреча Зеленского с Трампом

Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс публично отчитали украинского лидера. Началось с того, что Вэнс заявил Зеленскому, что войну нужно закончить дипломатией.

Затем вице-президент обвинил украинского президента в неуважении и неблагодарности за три года американской поддержки, заявив ему, что он не том положении, чтобы говорить США, как им следует к этому относиться.

Трамп и Зеленский так и не подписали сделку о ресурсах, и украинский лидер покинул Белый дом.

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