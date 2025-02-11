Президент США подчеркнул важность в заключении договоренностей между Украиной и Россией.

Украина когда-нибудь может стать российской, отметил президент США Дональд Трамп. Он сказал это, подчеркивая важность скорейших переговоров с РФ об окончании полномасштабной войны, которая длится уже практически три года, пишет The Guardian.

"Они могут заключить сделку, могут не заключить. Украина может стать российской, а может и не стать", — заявил Трамп.

Кроме того, президент США намекает на то, что Штаты должны получить природные ресурсы Украины взамен на оказанную помощь.

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"Мы вложили все эти деньги, и я говорю: я хочу их вернуть. Я сказал им, что хочу эквивалент, что-то вроде $500 млрд в полезных ископаемых. И они, по сути, согласились с этим, так что мы хотя бы не выглядим глупцами", — заявил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на жестких гарантиях безопасности со стороны США. Ведь в Киеве опасаются, что любое соглашение без военных гарантий (например, членства в НАТО или развертывания миротворческих сил) лишь даст Кремлю время для перегруппировки и нового вторжения.

Другие заявления президента США

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп подтвердил разговор с Путиным и заявил о прогрессе в вопросе Украины. При этом американский президент не стал разглашать детали.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, то Путин не начал бы войну против Украины. "Мы хотим безопасности. Но Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы. У нас, вероятно, $300 млрд с лишним, а у них, вероятно, реальная цифра - $100 млрд предоставленной Киеву помощи", - отметил он.

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