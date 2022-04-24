Эта война станет победой Украины и стратегическим поражением России, отметил представитель госдепартамента США.

Украина одерживает "победу на поле боя" в развязанной Россией войне.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс передает The Guardian.

"То, что мы видели от наших украинских партнеров, - это не что иное, как победа на поле боя", - заявил Прайс.

Прайс заявил, что украинские силы не позволили России взять Киев. В итоге эта война станет победой Украины и стратегическим поражением России.

"Сейчас они выигрывают битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются упорно, решительно, настойчиво, но также и с огромным объемом помощи в сфере безопасности, которую также предоставляют Соединенные Штаты и около 30 с лишним стран со всего мира. Это будет победа Украины. Это будет стратегическое поражение России. Как бы и когда бы это не произошло, мы уверены в этом", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа отвечая на вопрос о готовности давать Украине тяжелое вооружение отметил, что США предоставляют Украине то оружие, необходимое нашей стране для нового типа битвы, которая развернется на Донбассе и на юге страны.

"Мы уверены, что благодаря нашей постоянной поддержке, а также решимости и упорству, которые продемонстрировали наши украинские партнеры, они выйдут победителями", - сказал Прайс.

При этом он предупредил, что еще придется столкнуться с неудачами и новыми фактами зверств российских оккупантов в Украине.

"Несмотря на то, что мы продолжаем видеть, как наши украинские партнеры выходят победителями в ключевых битвах, мы будем сталкиваться с неудачами, будем свидетелями новых зверств, столкнемся с дополнительной жестокостью", - добавил Прайс.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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