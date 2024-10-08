Чернев отметил, что украинское МИД опровергает подобные заявления СМИ.

В западных СМИ начали звучать заявления о готовности Украины отказаться от части своих территорий вместо членства в НАТО, но это не соответствует действительности. Так Киев могут пытаться "подтолкнуть к переговорам".

Такое заявление сделал в эфире YouTube-канала РБК-Украина народный депутат, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, комментируя публикацию издания Financial Times, где утверждалось, что в Украине "все больше склоняются" к сценарию, когда РФ удержит контроль над оккупированными территориями, а Украина получит членство в НАТО.

"Честно говоря, мне странно сейчас смотреть на такие вбросы, и мы видели, что МИД наш опровергает, что ведутся такие переговоры. Но мне кажется, что это достаточно симптоматичная история. То есть таким образом нас в частности подталкивают к таким переговорам на международной арене и подводят", – говорит Чернев.

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Нардеп отметил, что Украину подталкивают к переговорам с РФ различными способами. Одним из них является ограничение на удары по российской территории западным дальнобойным вооружением. Но такие переговоры трудно назвать мирными, поскольку Киев фактически принуждают к этому процессу и разговорам об отказе от своих территорий.

При этом чиновник отметил, что в СМИ говорят о членстве Украины в НАТО или гарантиях безопасности – и это является хорошим знаком. Еще несколько месяцев назад в США и Германии не хотели обсуждать североатлантическую интеграцию, пока идет война.

"Сейчас я связываю эти изменения, возможно, с именно решением Байдена не баллотироваться на второй срок и пониманием того, что он, видимо, хочет все же войти в историю с каким-то достижением, с чем-то чем можно, если не гордиться, то как минимум говорить, что "я это сделал", – говорит Чернев.

Однако пока звучат лишь осторожные формулировки относительно повышения статуса Украины на пути в НАТО. И, по словам нардепа, он не совсем понимает, каким может быть этот статус, кроме приглашения и членства в НАТО.

"Потому что по их формальным бюрократическим требованиям нам остается только получить приглашение, и после приглашения начинается процесс сертификации в парламентах", – резюмировал Егор Чернев.

Что предшествовало

Накануне издание Financial Times выпустило материал, в котором заявило, что за закрытыми дверями ведутся разговоры о соглашении, согласно которому РФ сохранит контроль над захваченными территориями.

Издание говорит, что по соглашению Москва должна сохранить де-факто контроль над примерно пятой частью Украины, которую она оккупировала. При этом суверенитет России над ними не признается.

В то же время "остальной Украине" разрешается присоединиться к НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности.

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