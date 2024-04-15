США, Франция и Британия почему-то не испугались "эскалации", когда взялись собственноручно сбивать иранские дроны и ракеты, летевшие в сторону Израиля.

Украина должна получить такую же действенную поддержку Запада, которую получил Израиль во время иранской атаки в ночь на воскресенье. Об этом заявили представители правящей в Чехии правительственной коалиции.

"Ночное нападение аятолл на Израиль удалось отбить благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же решимостью", - написал в соцсети Х чешский министр по делам Евросоюза Мартин Дворжак.

Это же мнение разделяют и другие чешские политики. Так, кандидат на выборах в Европарламент и соратница Дворжака по партии Дануше Нерудова написала в X, что "Украина заслуживает такой же мощной защиты, которую Израиль получил от союзников" во время иранского нападения.

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Иранская атака на Израиль: роль союзников

Как писал УНИАН, во время нападения на Израиль Иран скопировал тактику, которую Россия применяет для ударов в Украине. Однако Тегеран не учел, что Израиль находится в значительно более выгодном положении, чем Украина, и это привело к полному провалу этого нападения.

По мнению экспертов проекта критических угроз Американского института предпринимательства Брайана Картера и Фредерика В. Кагана, одной из причин успешного отражения атаки стала возможность активного использования истребительной авиации. Не только Израиль, но и союзники, в частности, Франция, Великобритания и США подняли в небо сотни истребителей, которым удалось перехватить большинство иранских дронов еще на подлете к Израилю.

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