Украина должна получить разрешение на использование американского оружия по актуальным военным целям на территории России.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса Майк Тернер во время визита в Киев. "Моя позиция шире, чем в администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать то оружие, которое предоставляется, по актуальным военным целям", - цитирует его Укринформ.

Тернер напомнил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что запрещать удары по России - это как заставлять Украину "воевать с одной рукой за спиной". Также такие атаки позволят решить проблему с увеличением российского производства оружия.

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Удары по России

Напомним, что Соединенные Штаты Америки разрешили бить из своего оружия по территории России только после того, как это поддержал ряд других стран.

По данным The Washington Post, украинским военным все еще запрещено вести огонь на расстоянии более 100 километров от границы.

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