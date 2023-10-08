Цели, которые использует Хамас для обучения своих боевиков, очень напоминают человеческие фигуры.

Террористы ХАМАС показали видео тренировки с дронами-камикадзе, которые использовались при нападении на Израиль.

На видео, опубликованном NEXTA Live, видно, как боевики с беспилотниками в руках выстраиваются в шеренгу. По команде происходит запуск беспилотников, которые после непродолжительного полета поражают цели.

Примечательно, что цели, которые использует Хамас для обучения своих боевиков, очень напоминают человеческие фигуры.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

Вскоре появились жуткие подробности о жертвах ХАМАС на фестивале в пустыне. Некоторым участникам фестиваля удалось спрятаться от террористов, спустя сутки они вышли из убежищ.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

Эксперт по Ближнему Востоку Уильям Векслер считает, что в Тель-Авиве начался конфликт нового типа, аХАМАС оказался более амбициозным и тактически способным, чем ожидалось.

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