Террористы ХАМАС показали видео тренировки с дронами-камикадзе, которые использовались при нападении на Израиль.
На видео, опубликованном NEXTA Live, видно, как боевики с беспилотниками в руках выстраиваются в шеренгу. По команде происходит запуск беспилотников, которые после непродолжительного полета поражают цели.
Примечательно, что цели, которые использует Хамас для обучения своих боевиков, очень напоминают человеческие фигуры.
Война в Израиле
7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.
Вскоре появились жуткие подробности о жертвах ХАМАС на фестивале в пустыне. Некоторым участникам фестиваля удалось спрятаться от террористов, спустя сутки они вышли из убежищ.
8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.
Эксперт по Ближнему Востоку Уильям Векслер считает, что в Тель-Авиве начался конфликт нового типа, аХАМАС оказался более амбициозным и тактически способным, чем ожидалось.