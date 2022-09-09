В польском городе Карпач завершился Международный 31 экономический форум, который за годы существования получил неофициальное название "восточноевропейский Давос" — здесь формируется повестка дня стран Центральной и Восточной Европы.

Значительная часть мероприятия в этом году была посвящена украинской проблематике: как стране выстоять в войне, возродить экономику, как судьба Украины повлияет на развитие всего европейского сообщества.

Вице-премьер-министр Польши Пётр Глинский напомнил, что Европа медленно формирует "план Маршалла" — отсутствует решение Еврокомиссии относительно специального фонда поддержки Украины. Юрий Бова, Тростянецкий городской голова с Сумщины, отметил, что для Украины является очень полезным опыт небольших польских городов, которые привлекают инфраструктурное финансирование ЕС для своего развития, проектов модернизации и строительства.

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Представители украинского бизнеса подчеркнули важность государственных и институционных инвестиций для Украины, но напоминают: страна и ее бизнес нуждаются в прямых иностранных инвестициях от бизнеса, более глубокой интеграции с ЕС, а послевоенное восстановление — это шанс Украины вырваться из сырьевой экономики и производить товары с высокой добавленной стоимостью.

Артур Попко, руководитель наиболее крупной польской компании по инфраструктурному строительству Budimex, заявил на "восточноевропейском Давосе" о готовности работать в Украине: он ознакомился с проектами, а сейчас его компания готовит в Польше молодых украинских специалистов для возрождения Украины.

Но кроме "восстановления зданий и инфраструктуры" Украина должна заботиться о человеческом капитале — создании возможностей для обучения и развития, дальнейшего применения знаний в сфере бизнеса, управления и научных разработок. Без этого финансовая помощь и восстановление не дадут пользы для долгосрочного развития Украины после ее победы.

Общественно-политические трансформации и инновационный рост украинской экономики нуждаются в инвестициях в развитие талантов и образование.

Оксана Гуляева, CEO инвестиционной компании "DOVGIY Family Office", выступившая партнером "восточноевропейского Давоса" в Карпаче со стороны Украины, подчеркнула в своем выступлении, что Украина имеет положительные примеры и результаты, которыми может гордиться. Но ныне страна рискует оказаться в ситуации 90-х годов — потерять научный потенциал и таланты из-за массовой эмиграции. Деньги помогут Украине отстроить здания университетов, которые не будут иметь смысла без талантливых преподавателей и студентов, новенькие больницы не будут приносить пользы людям без квалифицированных медиков.

Поэтому один из наиболее серьёзных вызовов для Украины – вернуть молодежь, преподавателей и научных работников.

"Малая академия наук — яркий пример частного и государственного партнерства в развитии образования. Наша семья на протяжении десятилетий инвестирует в ее развитие — поиск и воспитание юных научных талантов, активно работаем над их возвращением в Украину. Ныне МАН имеет статус центра ЮНЕСКО. Каждый год около 300 тыс. детей получают там возможность реализовывать свои таланты. Каждый год они патентуют изобретения, участвуют в сотнях мировых событий. привозят сотни наград. А с этим и получают веру и надежду, что они имеют будущее в Украине — это мощные инструменты для трансформации общества, создания лучшего мира. Государство должно заниматься развитием образования, индустрии современных знаний и показывать молодежи их потенциал на интересное и уникальное успешное будущее у нас дома. И тогда западные Инвестиции в восстановление Украины будут максимально эффективными в долгосрочной перспективе", — рассказала Оксана Гуляева. За частный счет основателей "DOVGIY Family Office" развивается всеукраинская сеть музеев науки, вопреки войне их открывают в Львове и Черновцах. "Мы делаем все возможное, чтобы наши умные талантливые дети после войны вернулись домой, приложили свои способности и силы для возрождения и развития Украины", — рассказала она о роли науки и знаний для послевоенного становления страны.