Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений / фото Flickr/Bac Son Group

В Португалии инспекторов миграционной службы осудили за убийство украинца Игоря Гоменюка.

Читайте такжеВ Бразилии арестовали экс-боевика "ДНР" ЛусваргиОб этом пишет DW со ссылкой на AP.

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти мужчины.

Двое из них получили по девять лет заключения, еще один - семь.

Суд признал, что они били ногами и дубинками Гоменюка, который был в этот момент в наручниках, сломав его ребра. Это повлекло смерть от удушения.

Убийство украинца в аэропорту Лиссабона

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Автор: Людмила Жерновская