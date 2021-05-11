Суд признал, что инспекторы били мужчину ногами и дубинками.

В Португалии инспекторов миграционной службы осудили за убийство украинца Игоря Гоменюка.

Читайте такжеВ Бразилии арестовали экс-боевика "ДНР" ЛусваргиОб этом пишет DW со ссылкой на AP.

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти мужчины.

Двое из них получили по девять лет заключения, еще один - семь.

Суд признал, что они били ногами и дубинками Гоменюка, который был в этот момент в наручниках, сломав его ребра. Это повлекло смерть от удушения.

Убийство украинца в аэропорту Лиссабона

В марте стало известно, что полиция расследует смерть 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона. Изначально сообщалось, что он умер от приступа эпилепсии.

Позже португальские СМИ сообщили о возможной насильственной смерти. По подозрению в убийстве Гоменюка арестовали трех офицеров иммиграционно-пограничной службы.

В полиции заявили, что преступление было совершено в Центре временного задержания в аэропорту.

Позже стало известно, что Португалия ликвидирует Службу по делам иностранцев и границ после скандала с убийством украинца.

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Автор: Людмила Жерновская