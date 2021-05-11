Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений / фото Flickr/Bac Son Group
В Португалии инспекторов миграционной службы осудили за убийство украинца Игоря Гоменюка.
Читайте такжеВ Бразилии арестовали экс-боевика "ДНР" ЛусваргиОб этом пишет DW со ссылкой на AP.
Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти мужчины.
Двое из них получили по девять лет заключения, еще один - семь.
Суд признал, что они били ногами и дубинками Гоменюка, который был в этот момент в наручниках, сломав его ребра. Это повлекло смерть от удушения.
Убийство украинца в аэропорту Лиссабона
- В марте стало известно, что полиция расследует смерть 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона. Изначально сообщалось, что он умер от приступа эпилепсии.
- Позже португальские СМИ сообщили о возможной насильственной смерти. По подозрению в убийстве Гоменюка арестовали трех офицеров иммиграционно-пограничной службы.
- В полиции заявили, что преступление было совершено в Центре временного задержания в аэропорту.
- Позже стало известно, что Португалия ликвидирует Службу по делам иностранцев и границ после скандала с убийством украинца.
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