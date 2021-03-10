В Анкаре приговорили к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.
Читайте такжеВ Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту в ПарижеОб этом пишет DW.
Суд считает доказанным, что Салих Йылмаз приказал Мэрта Алтинташу убить российского дипломата.
Отмечается, что человек по имени Шахин Сегут был "куратором убийцы".
Еще восемь причастных к убийству лиц приговорили к заключению сроком от 5 до 15 лет. Шестерых человек оправдали.
В отдельное производство выделены дела девяти скрывающихся лиц. Среди них - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.
Убийство посла России в Турции: что известно
- Посол России Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок".
- Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь".
- В январе 2017 года турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого по делу об убийстве Карлова. В апреле задержали "куратора" убийцы посла Карлова.
- В ноябре 2018 года следственные органы Турции завершили расследование убийства посла.
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