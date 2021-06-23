NYT отмечает, что нет свидетельств того, что американские чиновники или представители компании знали о причастности "данных саудовцев к репрессиям".

Участники убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле проходили военную подготовку в американской компании Tier 1.

По данным газеты The New York Times (NYT), подготовку проходили четверо подданных Саудовской Аравии. Она «по сути была оборонительной» и включала обучение безопасной стрельбе, реагированию на нападение, методам слежки и ближнему бою.

NYT отмечает, что нет свидетельств того, что американские чиновники или представители компании знали о причастности «данных саудовцев к репрессиям». Вместе с тем газета обращает внимание, что обучение проходило, когда подразделение, «ответственное за убийство» журналиста, начало кампанию по «подавлению инакомыслия».

Читайте такжеУбийство Хашогги: США обвинили принца и ввели санкции против 76 саудитовГосдеп выдал разрешение Tier 1 на военную подготовку саудовской королевской гвардии в 2014 году. Она проводилась как минимум в течение первого года президентства Дональда Трампа. Исполнительный директор Cerberus Capital Management сообщил, что обучение представителей Саудовской Аравии «не касается их последующих злодеяний», передает kommersant.

Убийство журналиста Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии утверждают, что его убили во время драки.

В начале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что похищение и убийство журналиста Хашогги одобрил лично Мухаммед бен Сальман.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая