По словам оппозиционного журналиста Майкла Наки, помимо других очевидных слабостей, которые раскрыл мятеж ЧВК "Вагнер", действия Пригожина вынудили лидера РФ организовать по России "гастроли".

В российском обществе случилось частичное "прозрение" в связи с мятежом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По словам оппозиционного журналиста Майкла Наки, мятеж можно охарактеризовать, как физическую наглядную демонстрацию того, что власть Путина в Кремле неустойчива. Вопреки повестке местных пропагандистов, что народ РФ в дни мятежа был полностью на стороне президента, реальность - совершенно другая, подчеркнул он.

"Жители Ростова не вышли грудью останавливать танки ЧВК "Вагнер", чтобы Владимир Путин спокойно сидел в Кремле. На всем пути следования группы "Вагнер" не нашлось практически никого, кто попытался бы воспрепятствовать их продвижению", - указал Наки.

Журналист проанализировал, что движение "вагнеровцев", судя по мятежу, поддержали все: начиная от силовиков РФ и заканчивая гаишниками, а также обычным населением. Единственной "жертвой" стали военные летчики: "Ни о каком единении речи быть не может, группу "Вагнер" из Ростова провожали аплодисментами, несмотря на заявление Путина, что все они предатели и мятежники", - напомнил он.

По словам Наки, это вызвало у российской власти новую фобию - страх толпы, которая не показала желания вступиться за лидера РФ: "Именно поэтому Путин все гастролирует и гастролирует, чтобы все россияне готовы были защищать... Когда он выходит к росгвардейцам и говорит: "Вы защитили, предотвратили, каким-то образом подавили мятеж" - это вызывает недоумение у всех", - отметил он.

У Зеленского раскрыли, кто пытался перехватить власть во время бунта

Напомним, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в период 23-24 февраля, когда Россию сотрясали волнения в связи с бунтом Пригожина, власть хотел захватить секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Об этом Подоляк сообщил в интервью Corriere della Sera. При этом он уточнил, что действия Патрушева не понравились другой "российской номенклатуре", которая также стремилась получить выгоду от слабости Путина.

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