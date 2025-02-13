По его словам, вчера был большой день для Москвы.

В Кремле пьют водку прямо из бутылки, празднуя переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с их правителем Путиным. Он стал "жертвой путинской кампании лести".

Об этом в эфире CNN заявил экс-советник по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа Джон Болтон, передает Raw Story. Он говорит, что больше не имеет ожиданий от встреч американского лидера с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским:

"Я думаю, что мы точно знаем, что произойдет. Президент Трамп фактически сдался Путину еще до начала переговоров".

По словам Болтона, условия урегулирования войны, которые озвучил министр обороны Штатов Пит Хегсет, могли бы быть написаны в Москве, а изменение внешнеполитических позиций Штатов несет угрозу не только безопасности Америки, но и всем бывшим советским республикам. Кроме того, Трамп подорвал позицию НАТО по Украине.

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"Путин сегодня одержал целый ряд побед. Трудно охватить их все... Капитуляция будет подписана Дональдом Трампом", - добавил он.

Также эксперт заявил, что утверждение в должности директора национальной разведки Тулси Габбард, которую обвиняли в повторении российской пропаганды, не сможет сделать Путина "счастливее". Из-за нее союзники дважды подумают, прежде чем передавать Штатам разведывательные данные.

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