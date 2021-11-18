Согласно информации телеканала, Гюлен был отравлен в собственном доме в Пенсильвании в США в ночь на 17 ноября.

Турецкое оппозиционное издание OdaTV сообщило о гибели проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году.

По данным издания, Гюлена отравили в его поместье в Пенсильвании. Сообщается, что сейчас там охранные меры усилены до максимального уровня и въезд туда запрещен. При этом сотрудникам виллы запретили общаться с прессой, а такие сведения ему подтвердили представители спецслужб.

Согласно информации телеканала, Гюлен был отравлен в ночь на среду, 17 ноября.

Ранее организация FETO опубликовала видео, на котором Гюлен сидит в кресле и совершает молитву. Но телеканал Oda TV назвал данный ролик монтажом с кадрами из трех уже выложенных ранее видео.

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Глава вашингтонского бюро Агенства Anadolu Хакан Джопур заявил, что внимательно следит за происходящим.

"Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло, возможно, что-то произошло, и об этом не было донесено в полицию . Однако даже организация [FETО] не может долго скрывать такую ситуацию", - сообщил он.

Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.

Кто такой Фетхуллах Гюлен

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции попыталась совершить государственный переворот, но путч был предотвращен.Турция обвиняет Гюлена в организации попытки военного переворота, однако живущий в США проповедник это отрицает.

Автор: Олег Давыгора