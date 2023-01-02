Во время испытаний система поразила цель на расстоянии более 100 километров.

Турция успешно завершила испытания собственного высотного зенитно-ракетного комплекса большой дальности Siper.

Об этом говорится в заявлении главы Департамента оборонной промышленности Турции Исмаила Демира в Twitter. По словам Демира, их система во время испытаний поразила цель на расстоянии более 100 километров.

"Новогодний подарок турецкой нации: местная турецкая ракета противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Siper успешно прошла испытательный огонь и поразила цель", - заявил глава администрации оборонной промышленности.

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Правительство Турции планирует уже в 2023 году поставлять собственную ПВО в Вооруженные силы страны.

Согласно планам Турции, к 2026 году SIPER должен составлять основу национальной ПВО.

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