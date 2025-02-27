Сообщается, что Эрдоган обсудил этот вопрос с Зеленским и Лавровым.

Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после США, открыта к идее отправки миротворческих сил в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что данный вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале февраля.

По словам источников, Турция не станет частью какой-либо миротворческой миссии, если она не будет участвовать во всех консультациях и приготовлениях относительно ее формирования.

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Напомним, ранее министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска в Украину, чтобы гарантировать возможное перемирие.

"Мы хотим прекращения огня в Украине. Думаю, все стороны все больше стремятся к этому",- сказал он.

По его словам, в данном контексте был найден "общий язык" с преидентом США Дональдом Трампом: "Я считаю, что мы достигли прогресса. Мы продвинулись... Мы хотим прекращения огня. Мы хотим, чтобы это гарантировали европейские страны при поддержке США".

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