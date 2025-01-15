По мнению Загороднего, США под руководством Трампа не будут сокращать помощь Украине.

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о скором завершении войны в Украине, которые звучали во время его предвыборной кампании, вообще не касались нашего государства. Они были направлены к избирателям и против оппонентов – демократов.

Об этом сказал в интервью УНИАН политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний. Он советует забыть "все, что говорил Трамп и республиканцы относительно Украины во время избирательной кампании". По словам Загороднего, после завершения выборов все начинается с чистого листа – следующая администрация США начинает собирать разведданные, формировать команду, и пытается понять, в каком мире находится.

"А дальше постучатся лбом о Путина, который будет рассказывать им свои "исторические" экскурсы о печенегах и Рюриковичах. Будет говорить Трампу, что хочет, чтобы была демонтирована военная инфраструктура НАТО, чтобы Швеция и Финляндия вышли из этого Альянса. Путин будет выдвигать нереальные для выполнения требования, которые он публично высказал. Трамп на это посмотрит и скажет: "Ну, хорошо. Тогда пойдет по плану "Б" – плану Помпео"", – пояснил он.

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Загородний напомнил, что бывший государственный секретарь США Майк Помпео предлагал, что Украина должна нарастить значительные силы обороны, чтобы предотвратить новое нападение России. Он также говорил о том, что оккупацию территорий Украины никто не признает, а Крым должен быть демилитаризован.

Кроме того, "план Помпео" предусматривает скорейшее присоединение Украины к НАТО, а Европейский Союз "должен быстро принять Украину и помочь ей модернизировать экономику", добавил политолог.

При этом он акцентировал, что никто не собирается бросать Украину. По его словам, США не будут сокращать помощь.

"Поддержка будет на уровне той, которую оказывал президент США Джо Байден, полномочия которого заканчиваются, или даже больше. Трамп всем говорит, что не он хочет встречи с Путиным, а ее инициирует именно российский диктатор. Таким образом новоизбранный президент США ставит Путина в подчиненное положение, что очень "выбешивает" правителя РФ, потому что он хочет равных партнерских договоренностей и разговоров. А Трамп, по сути, отвечает ему: "Я здесь главный. А ты кто?"", – продолжил он.

По мнению Загороднего, не имеет значения, когда состоится потенциальная встреча Дональда Трампа с российским правителем Путиным. Главное то, что нет предмета для разговора:

"Не о чем договариваться. Путин, хоть и КГБист, но он дебил – он уже выложил все свои карты на стол, то есть переговорную позицию, когда заявлял, что для прекращения огня Украина должна покинуть Запорожье, Херсонскую, Донецкую области".

России нечем торговать, поскольку "аннексию" четырех украинских областей мир никогда не признает. Шантаж войной на Ближнем Востоке не сработает, ведь Москва потеряла влияние в Сирии. А что касается российской нефти и газа, США охотно заменят их поставки в Европу своими товарами, констатировал политолог.

Трамп и Украина: вы могли это пропустить

Издание Bloomberg пишет, что Дональд Трамп не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ и окажется более "гибким", чем ожидали союзники. Отмечается, что будущий лидер США рискует подвергнуться унижению, сравнимому с хаотичным уходом Байдена из Афганистана, если он откажется от поддержки Киева. При этом, если Россия одержит такую победу, это только подтолкнет Китай к более агрессивным действиям.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возможной встрече с Владимиром Путиным. Республиканец не назвал сроков, когда она должна состояться однако отметил, что планирует сделать это как можно скорее после вступления в президентский пост.

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