Новоизбранный президент США хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, акцентировал Загородний.

На днях будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что для того, чтобы вести предметные переговоры об окончании войны в Украине, нужно наладить прямые контакты с обеими сторонами. В частности с Кремлем. Подробнее о том, как будут проходить переговоры, завершит ли Трамп войну между Украиной и Россией в этом году, будут ли давить США на Украину относительно снижения мобилизационного возраста, в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Часть украинцев радовалась, что мы Крым вернем за две недели, а теперь некоторые надеются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп завершит войну между Россией и Украиной в 2025 году. Насколько эти планы реалистичны?

Ничего он не завершит. Все же в Путина упирается, который этого не хочет. Не надо никому верить. Вера должна быть в себя, в свою армию и в собственные ракеты. Только это может вернуть все территории.

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Во время избирательной кампании на пост президента США Трамп обещал, что в случае победы ему удастся заключить мирное соглашение еще до инаугурации, то есть до 20 января 2025 года. На днях его советник Майкл Волц сказал, что прекращение российско-украинской войны требует времени и усилий. Что пошло не так?

Забудьте все, что говорил Трамп и республиканцы по Украине во время избирательной кампании. Это вообще не имело отношения к нашей стране. Эти все слова были направлены против оппонентов-демократов и к американским избирателям. После выборов все начинается с чистого листа.

Теперь будет реальная жизнь – они начинают собирать разведданные, формировать команду, пытаются понять, на каком свете находятся. А дальше постучатся лбом о Путина, который будет рассказывать им свои "исторические" экскурсы о печенегах и Рюриковичах. Будет говорить Трампу, что хочет, чтобы была демонтирована военная инфраструктура НАТО, чтобы Швеция и Финляндия вышли из этого Альянса. Путин будет выдвигать нереальные для выполнения требования, которые он публично высказал. Трамп на это посмотрит и скажет: "Ну, хорошо. Тогда пойдет по плану "Б" – плану Помпео". А бывший государственный секретарь США Майк Помпео предлагал, что Украина должна нарастить значительные силы обороны, чтобы предотвратить новое нападение России, что никто не признает российской оккупации любых украинских территорий, что Крым должен быть демилитаризован, что Украина должна как можно быстрее присоединиться к НАТО, а Европейский Союз должен быстро принять Украину и помочь ей модернизировать экономику.

Надо осознать, что США не будут сокращать помощь. Никто бросать Украину не собирается. Поддержка будет на уровне той, которую оказывал президент США Джо Байден, полномочия которого заканчиваются, или даже больше.

Трамп всем говорит, что не он хочет встречи с Путиным, а ее инициирует именно российский диктатор. Таким образом новоизбранный президент США ставит Путина в подчиненное положение, что очень "выбешивает" правителя РФ, потому что он хочет равных партнерских договоренностей и разговоров. А Трамп, по сути, отвечает ему: "Я здесь главный. А ты кто?"

Как быстро может состояться встреча Трампа с Путиным?

Не имеет значения, когда она состоится. Потому что главное, что нет предмета для разговора. Не о чем договариваться. Путин, хоть и КГБист, но он дебил – он уже выложил все свои карты на стол, то есть переговорную позицию, когда заявлял, что для прекращения огня Украина должна покинуть Запорожье, Херсонскую, Донецкую области.

Что может стать предметом торга во время этого разговора?

Обратите внимание, как ведет переговоры Трамп – он ничего конкретного не говорит, загоняет россиян в угол и практически дает России полгода на исправление ситуации. Новоизбранный президент США хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена. Его позиция – останавливаемся на линии разграничения, садимся за стол переговоров. Но россияне не хотят этого делать. Для Трампа понятно, что тогда надо включать план "Б" – будем вас "мочить".

Что Путин может предложить Трампу? Из Сирии россиян выбросили, то есть теперь они не могут угрожать Израилю, что сделают войну на Ближнем Востоке. Россияне всегда этим шантажировали США. Еще Путин будет умолять, чтобы сняли санкции, чтобы он больше нефти продавал. Тогда Трамп ему ответит: "А почему я должен это делать? У меня есть пацаны в Техасе, и мы сами хотим нефть и газ в Европу продавать". У США есть грандиозные планы на то, чтобы отодвинуть Россию с нефтяного и газового рынка Европы и самим все продавать.

Что Путин может еще предложить? Признать аннексию 4 областей Украины? Но этого никогда не будет. На каком основании? Там кругом тупик, и России нечем "торговать". Даже истории, которую они всегда разыгрывали и давили на Байдена в начале полномасштабного вторжения, чтобы отдать России Украину, а они станут союзником США в войне против Китая, на сегодня нет. Потому что Трамп спросит, чем они будут воевать, поскольку зависимость России от Китая огромна. И чтобы восстановить ту мощь, которая была по состоянию на 2021 год, то надо много нефти. И тут мы опять упираемся в "пацанов из Техаса".

Стиль диалога, какой эмоциональный фон может быть в разговоре между Трампом и Путиным?

Там не будет никаких эмоций. Трамп – это человек, который прошел риелторский бизнес Нью-Йорка. Он будет считать ресурсы, мол, а что у вас есть. "Путин, а что ты можешь конкретно гарантировать? Смотри, на твоей территории – Курщине – находятся иностранные войска, твою страну каждый день "мочат" дроны, и ты ничего не можешь сделать, а твоих генералов режут, как свиней, в Москве", – такие конкретные вопросы будут к Путину. Американцы такие. Они не будут на лирику переходить. А у Путина ничего нет. Он может угрожать ядерным оружием, но у США оно тоже есть. А Трамп такой, что может и дать приказ ударить этим оружием по Кремлю. Республиканцы такие ребята, которые иногда сначала стреляют, а потом спрашивают, как дела.

Волц говорит, что Украина должна понять, что Крыму придется сказать, мол, до свидания. Это правда?

Ну, это такое образное выражение. Это все переговорные вещи. Путин хочет, чтобы американцы признали Крым российским и подписали документ. А этого никогда не будет. Вспомним план Помпео, где написано, что Украине надо все дать с тем, чтобы она вышла на линию 24 февраля 2022 года. У нас истерика, что Крым хотят оставить России. Но... Когда Украина будет накачана оружием и выйдет на границу с Крымом, то кто сказал, что у танков "Абрамс" или "Леопард" тормоза не откажут и они в Крым не поедут? Так кто будет останавливать Украину? Никто. Скажем, что так получилось.

Вы оптимист. Верите, что мы вернемся к границам 1991 года?

Всем говорю, что шансы для Украины получить границы 1991 года, то есть вместе с Крымом, резко возрастают с каждым днем. Сейчас Путин будет "быковать" на Трампа, снижая его авторитет в мире. Это будет подчеркивать Зеленский, уверяя, что он хочет переговоров, но Путин с ним не хочет встречаться в присутствии Трампа. А диктатор России действительно не хочет такой встречи. Зеленский может играть на эмоциях, что Путин сомневается, что Трамп самый крутой в мире, что он уже сейчас демонстрирует в интервью для иностранных СМИ.

Путин не хочет садиться за стол переговоров с Украиной. Он хочет с США договариваться по Украине. А этого не будет.

Европейские партнеры обеспокоены, что переговоры будут вестись без Европы и Украины. Что на самом деле происходит?

Надо привыкать к манере Трампа вести переговоры. Все эти байки о том, что Трамп ненормальный и непредсказуемый, видимо, он сам и распускает. Новоизбранный президент США потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Вероятно, сойдутся на 3-4%. Он перебросит финансирование войны и украинской армии на европейцев, но даст с удовольствием возможность закупать американское оружие за эти деньги. То, что европейцы будут обеспокоены, то это их проблемы.

Представители Республиканской партии заговорили о необходимости снизить до 18 лет мобилизационный возраст в Украине. Это нам США вместо предоставления оружия предлагают "воевать людьми"?

Это дискуссионный вопрос. Мы не должны воспринимать все, что нам говорят, как истину. США не могут не давать оружие и предлагать увеличивать мобилизационный ресурс. Мы же не будем людьми останавливать российские танки. Это нам не нужно, потому что это проигрышная стратегия. Дайте Украине истребители F-16 с нормальными радарами и ракетами, которые могут сбивать российские самолеты. И тогда остановится российское наступление. С Западом всегда необходимы торги. Надо учиться у Израиля, который ссорится с США раз в месяц, они имеют свое мнение, аргументированно доказывают его правильность плюс собственный ВПК, демонстрация силы, поэтому США с ними считаются.

Некоторые заявления Трампа, в частности, что он понимает чувства Путина относительно членства Украины в НАТО, и перекладывание ответственности за развязывание войны на своего предшественника Байдена насторожили многих украинцев. Что стоит за этими заявлениями?

У нас любят "катать" истерики. Мало ли что он сказал. Ну, встречался он с Путиным, когда был президентом, но это не помешало ему потом ударить по россиянам в Сирии, прекратить строительство Северного потока, снять эмбарго на поставки оружия в Украину. Это все при Трампе было сделано. Когда россияне впервые концентрировали войска на наших границах, то Трамп отреагировал и направил стратегические бомбардировщики, которые летали над территорией Украины с официальной формулировкой – "для сдерживания РФ".

А как надо понимать заявления Трампа о том, что он хочет забрать, в частности, Гренландию, Канаду?

Ничего он не хочет сделать. Это такой троллинг и приведение в чувство всех своих союзников, чтобы они быстро шевелились, решали проблемы прежде всего с точки зрения проникновения Китая на их территорию. Он дал понять, что если кто-то хочет войну без правил и международных обязательств, то США готовы к такой игре и ответным шагам. Но при этом игроки должны помнить и сравнить свой потенциал с возможностями США.