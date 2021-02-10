По ее словам, интимная близость с женатым бизнесменом заставила ее "возненавидеть саму себя".

Порноактриса Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс), поделилась новыми подробностями о сексе с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

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Секс с Трампом 41-летняя женщина описала, как «худшие 90 секунд в ее жизни» и добавила, что интимная близость с женатым бизнесменом заставила ее «возненавидеть саму себя».

Стефани Клиффорд и Трамп: что известно

Клиффорд написала книгу о своей жизни и деталях встреч с Трампом, которая называется «Полное раскрытие» (Full Disclosure). Она поступила в продажу 2 октября 2018 года.

В книге Сторми Дэниелс заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда Трампа со своей женой Меланией, которая родила ему сына Бэррона.

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Автор: УНИАН