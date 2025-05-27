Вчера о снятии ограничений заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц.

США еще не сняли все ограничения, введённые во времена президенства Джо Байдена в отношении ведения боевых действий Украиной, однако Дональд Трамп "серьёзно рассматривает" такую возможность, сообщили два высокопоставленных западных чиновника Kyiv Post.

"Все ранее введённые ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку Трамп считает, что нынешнее статус-кво не отвечает нашим общим интересам в вопросе принуждения России к переговорам", — сказал один из чиновников, не предоставив дополнительных подробностей.

Один из западных чиновников сообщил изданию, что окончательное решение Трампа по поводу давления на Россию, а также следующего этапа поддержки Украины, будет обсуждаться на встречах с немецкими официальными лицами в Вашингтоне на этой неделе.

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По словам источника, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует в ближайшие дни прибыть в столицу США. Вадефуль отметил, Европа уже готовит новый пакет санкций. "Реакция Запада последует, и, я думаю, также и от Соединенных Штатов Америки", — добавил он.

Специалист по России и Украине Хорхе Риверо заявляет, что возможное смягчение ограничений Запада на использование Украиной дальнобойного вооружения представляет собой сдвиг в оперативной и стратегической обстановке войны.

"Смягчение ограничений может позволить Киеву наносить удары по военным объектам на территории России, включая авиабазы, с которых запускаются дроны Герань-2 и стратегические бомбардировщики, осуществляющие массированные удары по украинским городам", — сказал он.

Ведь ранее западные ограничения на использование высокотехнологичного вооружения "фактически защищали ключевую российскую военную инфраструктуру" и цепочки поставок от ударов со стороны Украины.

"Снятие этих ограничений может изменить тактику, позволив Украине нарушить логистические и оперативные структуры, поддерживающие военные усилия России", — отметил Риверо. Эксперт считает, что такое развитие событий, вероятно, усложнит оперативное планирование России и поставит под угрозу стабильность снабжения, на которой с 2022 года держится кампания Москвы.

Что известно об ограничениях для Украины

Ранее УНИАН сообщал о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца. Он недавно сказал, что больше не существует ограничений по дальности действия оружия, предоставленного Украине западными союзниками.

"Украина теперь может защищаться, в частности, например, нанося удары по военным позициям на территории России", - подчеркнул он.

Кроме того, мы рассказывали, какие объекты в России могут быть под угрозой ударов ракетами Storm Shadow, Scalp и Taurus.

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