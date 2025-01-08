Говоря о "6 месяцах", Трамп отвечал на вопрос о возможном разговоре с Путиным, говорит Валерий Чалый.

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о 6 месяцах, озвученное им 7 января на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, касалось не сроков окончания войны в Украине, а возможного его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, утверждает экс-посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

Чалый отметил, что он внимательно просматривал пресс-конференцию и что информация о якобы намерении Трампа остановить войну за полгода попала в информационное пространство по вине американских медиа, которые, впрочем, впоследствии исправили свою ошибку.

"Дональд Трамп НЕ заявлял, что он "остановит войну за полгода"! Вопрос журналиста был о встрече с российским главой, а на уточняющий, относительно срока 3-6 месяцев - Дональд Трамп ответил лишь о возможном разговоре (conversation) в период до полугода ("даже раньше")", - заверил экс-посол США.

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Также Чалый подчеркнул, что Трамп "не заявлял, что "встреча с Путиным должна подождать", нравится нам это или нет". По его словам, он лишь объяснил, "что не думает, что уместно это делать до 20 января". Экс-посол отметил, что у Трампа по некоторым вопросам "есть модель ответа, которую он применяет просто потому, что позиция еще не готова".

Что касается общих выводов из пресс-конференции избранного президента США, то Чалый говорит, что у него "не сложилось депрессивного настроения" после нее".

"Я вижу, что некоторая дополнительная информация уже доходит до избранного президента США, где-то враг добирается также до его ушей со своими нарративами, а в некоторых моментах приходит более глубокое осознание масштаба проблемы", - написал бывший посол.

Пресс-конференция Трампа 7 января: другие его заявления

Как сообщал ранее УНИАН, Дональд Трамп на пресс-конференции ответил на вопрос о переговорах с РФ. По его словам, "большая часть проблемы" в том, что диктатор Путин в течение многих лет говорил, что не хочет, чтобы Украина была вовлечена в НАТО. При этом республиканец заявил, что "может понять чувства России".

Также он раскритиковал тактику действующего президента США Джо Байдена в вопросе войны в Украине, отметив, что "эта война может стать намного хуже, чем сейчас". Кроме того, Трамп в очередной раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.

Кроме того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию. По его словам, США необходима Гренландия "для национальной безопасности". Он сказал, что Дания должна отказаться от права на остров.

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