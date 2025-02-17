'Шампанское несут в холодильник': Трамп дает Путину ключевые уступки перед переговорами, - CNN

Ситуацию обострила последняя попытка Трампа оправдать Путина, несмотря на его статус военного преступника.

Правитель России Владимир Путин укрепляет свои позиции накануне решающих американо-российских переговоров по прекращению войны, которые состоятся в Саудовской Аравии, пишет CNN.

Администрация Дональда Трампа разблокировала международную изоляцию российского диктатора, пошатнула единство Запада в отношении к конфликту и поставила под сомнение готовность США защищать Европу. Это свидетельствует о разительном развороте в пользу Путина и дистанцировании от традиционных союзников Америки.

Соглашение любой ценой

Противоречивые заявления со стороны помощников Трампа во время первых дипломатических поездок в Европу только усилили опасения, что он может заключить сделку с Путиным любой ценой, даже если она будет невыгодной для Украины и будет угрожать безопасности континента.

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Вероятность того, что США исключат европейских союзников из мирных переговоров по Украине, несмотря на то, что они должны предоставлять гарантии безопасности и войска, вызвала беспокойство в европейских столицах. Как следствие, Франция собрала ключевых лидеров на экстренную встречу в Париже.

Тревогу вызвали и заявления о возможном отстранении самой Украины от переговорного процесса, который является критически важным для ее суверенитета. Ведь война, начавшаяся в результате вторжения России, принесла многочисленные военные преступления, гибель мирного населения и разрушение инфраструктуры.

В воскресенье Трамп заявил о возможной встрече с Путиным: "Мы движемся вперед. Мы пытаемся достичь мира с Россией, Украиной, и мы очень над этим работаем".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире "Meet the Press" на NBC, что "никогда не согласится на любые решения между Соединенными Штатами и Россией по Украине". В ответ Трамп дал расплывчатые заверения, что он "будет привлечен" к переговорам.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский в Мюнхене заявил, что разговор Трампа с Путиным был ошибкой, поскольку оправдал российского лидера и подорвал моральный дух в Украине. Однако он также отметил:

"Когда президент Трамп говорит, что в рамках соглашения должны быть европейские войска, нас нужно будет попросить предоставить их, поэтому рано или поздно нас придется привлечь".

Трамп играет на руку Путину

Несмотря на это, администрация Трампа не дала четкой позиции, что усиливает опасения, что потенциальная сделка может легализовать незаконное вторжение России. Министр обороны Пит Гегсет заявил, что мирное соглашение не будет предусматривать вступления Украины в НАТО и исключает участие миротворческих сил США. Некоторые из этих заявлений позже были скорректированы самим Гегсетом и другими представителями администрации.

Ситуацию обострила последняя попытка Трампа оправдать Путина, несмотря на его статус военного преступника. Он не только выразил симпатию к аргументам России относительно вторжения, но и поддержал возвращение Москвы в G8 после исключения из-за аннексии Крыма в 2014 году. Отход Трампа от согласованной европейской стратегии и отсутствие представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии серьезно ослабляют позицию Запада, а значит, и Киева.

Европейские чиновники, которые больше поддерживают Украину, могут быть отстранены от переговоров, что еще больше осложнит положение Зеленского. Кроме того, речь вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности и его встреча с лидером ультраправой партии AfD в Германии вызвали серьезное беспокойство среди европейских союзников. Это свидетельствует о намерении администрации Трампа поддерживать популистские движения, что вызывает тревожные исторические параллели.

Дополнительным сигналом об ослаблении поддержки Европы стало заявление Гегсета в Брюсселе, что европейцам следует "взять на себя ответственность за обычную безопасность на континенте", что многие расценили как очередной признак антипатии Трампа к НАТО.

Все это играет на руку Путину, поскольку демонстрирует, что его международная изоляция заканчивается, а будущее соглашение по Украине может узаконить его территориальные завоевания. Разногласия внутри НАТО, посеянные Трампом, приближают Россию к ее ключевой геополитической цели.

"Это действительно как Пасха, Ханука, Рождество, день рождения Владимира Путина, и все происходит в один день. Неохлажденное шампанское несут в холодильник, а другие бутылки открывают", - сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia.

Кроме этого, переговоры в Саудовской Аравии освещают растущее влияние королевства на международной арене. Наследный принц Мохаммед бин Салман активизировал роль страны в делах Ближнего Востока, а также сделал значительные шаги в "мягкой силе", - от инвестиций в европейские спортивные лиги до проведения Чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Трамп не скрывает своего восхищения сильными лидерами, а тесные отношения между Путиным и наследным принцем только укрепляют их политическое влияние. По словам источника, близкого к саудовскому двору, проведение переговоров в королевстве будет способствовать укреплению его престижа и утвердит Саудовскую Аравию как ключевого игрока в мировой политике.

Переговоры в Саудовской Аравии

13 февраля Трамп анонсировал встречу представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе, однако не с его участием или участием Путина, а с "топовыми чиновниками". При этом он подчеркивал, что Украина тоже будет участвовать во встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но, отметил, встреч с россиянами в этой стране у него не будет. Мол, у него будет официальный визит, который уже был запланирован.

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