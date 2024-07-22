Он называет ABC "очень предвзятым".

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал провести второй тур президентских дебатов на телеканале Fox News, который считается близким к Республиканской партии.

В своей социальной сети Truth Social политик назвал Джо Байдена "худшим президентом в истории Соединенных Штатов". Он напомнил, что второй тур дебатов должен состояться на телекале ABC в сентябре.

"Теперь, когда Джо, что неудивительно, сошел с дистанции, я считаю, что дебаты с тем, кого выберут радикальные левые демократы, должны пройти на FoxNews, а не на очень предвзятом ABC", - написал Трамп. Видео дня

Выборы в США

Как сообшал УНИАН, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, поскольку это в интересах его партии и самих Штатов.

Президент официльно поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис, она уже заявила, что будет бороться за выдвижение от демократов.

Ряд республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон, требуют, чтобы Байден немедленно ушел в отставку. Они заявляют, что он не может выполнять обязанности президента, если не готов идти на второй срок.

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