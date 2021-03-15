В трактате Sidereus nuncius Галилей описывает открытия, сделанные им с помощью телескопа.

Национальная библиотека Испании четыре года скрывала кражу трактата Галилео Галилея.

Читайте такжеДом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу: названо условие (видео)Об этом пишет TJournal со ссылкой на El Pais.

В трактате Sidereus nuncius Галилей описывает открытия, сделанные им с помощью телескопа. Стоимость документа может составлять 800 тысяч евро.

Еще в мае 2014 года реставраторы случайно обнаружили пропажу трактата Sidereus nuncius. Они обратили внимание, что документ 1610 года выглядит слишком новым.

По информации газеты, сотрудники библиотеки до 2018 года скрывали от полиции кражу документа. Всё это время он проходил по каталогам как подлинный и участвовал в выставке.

Занимавшая тогда пост технического директора библиотеки Мар Эрнандес отрицает, что сотрудники скрывали кражу. Она предоставила письма, в которых подтверждается, что она сообщала руководству о пропаже трактата.

В краже подозревают гражданина Уругвая. Мужчина интересовался документом в 2004 году, а в 2007 году был замешан в краже из библиотеки двух карт.

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Автор: Людмила Жерновская