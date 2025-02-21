По словам политика, Путин является раком, который распространяется по всему миру.

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин является "раковой опухолью", которая распространяется по миру, передает CNN.

"Я поддерживаю президента Трампа и считаю, что большинство его политик в отношении национальной безопасности - правильные. Я считаю, что его инстинкты достаточно хорошие, но кто бы ни считал, что существует место для Владимира Путина в будущем стабильного мира, им лучше поехать в Украину, Европу, потратить время, чтобы понять, что этот человек - это раковая опухоль и самая большая угроза демократии в моей жизни", - подчеркнул политик.

По его словам, это будет рак, который распространится в Южнокитайском море на Тайвань и "метастазирует по всему миру".

"Поэтому дамы и господа, когда я вам говорю, что Владимир Путин является лжецом, убийцей и человеком, который ответственен за приказы систематических пыток, похищений и изнасилований невинных гражданских. Поверьте мне, потому что доказательства огромны", - добавил Тиллис.

Кто еще из республиканцев поддержал Украину после заявлений Трампа

Ранее американский конгрессмен-республиканец Джон Бейкон "разнес" заявления Трампа об Украине. По его словам, новый президент США "ошибся", когда назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором, ведь тот был избран на свою должность демократическим путем.

"Президенту нужен день на перезагрузку - и начать все сначала. Он сделал плохой поворот. Я думаю, что то, что он сказал, неправильно. И это позор", - отметил он.

Республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик также встал на защиту Зеленского. Он отметил, что любой "мир", который вознаградит Москву за войну, является "недопустимым".

Фицпатрик добавил, что Зеленский и все участники переговоров должны знать, что существует значительное количество членов Конгресса США от обеих партий, которые способны сделать все возможное, чтобы не дать российскому диктатору получить вознаграждение за его "незаконное вторжение, изнасилование, похищение, пытки и убийства украинского народа, в том числе стольких женщин и детей".

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