Путин не считает, что Трамп занял 'пророссийскую' позицию, - Песков

Кроме того, он заявил, что диктатор открыт к предложениям о мирных переговорах.

Российский диктатор Владимир Путин "открыт для мирных переговоров" по Украине. Относительно его встречи с президентом США Дональдом Трампом, никакой конкретики нет, есть лишь понимание ее необходимости.

Об этом в комментарии пропагандистскому ТАСС заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, он опроверг информацию СМИ о том, что РФ на переговорах с американцами в Эр-Рияде потребовала вывода войск НАТО из Восточной Европы.

Также Песков заявил, что дальнейшее спонсирование США войны против РФ было бы неправильным, "в том числе из-за неэффективности и коррупции". В то же время в Кремле не считают, что администрация Трампа заняла "пророссийскую" позицию.

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Отдельно Песков прокомментировал информацию о том, что США якобы намерены выйти из ООН. По его словам, Кремль пока не знает деталей этой инициативы. Песков добавил, что в ООН есть несовершенства, но замены или альтернативы ей нет.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что итоги так называемой "спецоперации" подводить еще рано. "Все цели СВО, поставленные президентом РФ, должны быть достигнуты", - добавил он.

В Кремле связали эмоциональные высказывания властей США против руководства Украины с тем, что Киев "не хочет заниматься налаживанием мира".

Встреча Трампа и Путина - что известно

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этом Песков добавил, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".

Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча до конца февраля, сказал "Вероятно".

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