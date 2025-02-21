Путин не считает, что Трамп занял 'пророссийскую' позицию, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин "открыт для мирных переговоров" по Украине. Относительно его встречи с президентом США Дональдом Трампом, никакой конкретики нет, есть лишь понимание ее необходимости.
Об этом в комментарии пропагандистскому ТАСС заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, он опроверг информацию СМИ о том, что РФ на переговорах с американцами в Эр-Рияде потребовала вывода войск НАТО из Восточной Европы.
Также Песков заявил, что дальнейшее спонсирование США войны против РФ было бы неправильным, "в том числе из-за неэффективности и коррупции". В то же время в Кремле не считают, что администрация Трампа заняла "пророссийскую" позицию.
Отдельно Песков прокомментировал информацию о том, что США якобы намерены выйти из ООН. По его словам, Кремль пока не знает деталей этой инициативы. Песков добавил, что в ООН есть несовершенства, но замены или альтернативы ей нет.
Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что итоги так называемой "спецоперации" подводить еще рано. "Все цели СВО, поставленные президентом РФ, должны быть достигнуты", - добавил он.
В Кремле связали эмоциональные высказывания властей США против руководства Украины с тем, что Киев "не хочет заниматься налаживанием мира".
Встреча Трампа и Путина - что известно
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этом Песков добавил, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".
Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча до конца февраля, сказал "Вероятно".