TikTok запретят в США до 15 сентября - Трамп

Трамп подчеркнул, что часть средств от продажи должна быть направлена в Минфин США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok будет заблокировано, если до 15 сентября его не продадут американской компании.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Трамп подчеркнул, что часть средств от продажи должна быть направлена в Минфин США.

«Мы установили дату - примерно 15 сентября, тогда TikTok прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно», - заявил глава Белого дома.

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Ранее американская компания Microsoft официально подтвердила, что ведет переговоры о покупке части китайской соцсети TikTok.

TikTok является одной из самых популярных платформ в мире: только за март 2020 года, по данным портала SensorTower, ее загрузили 65 миллионов людей в мире. В целом же с момента создания в 2017 году ее установили более 2 миллиардов раз.

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