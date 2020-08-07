"Вы имеете право высказать свое мнение": TikTok обратился к 100 миллионам пользователей в США

TikTok еще раз заявили о том, что сервис никогда не делился с властями Китая данными своих пользователей и не цензурировал размещенный в нем контент по запросам из Пекина.

Руководство сервиса обратилось к 100 млн его пользователей в США с призывом выступить в защиту своего «дома для самовыражения».

Администрация TikTok заявила, что подписанный президентом США Дональдом Трампом запрет грозит подорвать веру мирового бизнеса в то, что Вашингтон придерживается принципа верховенства закона.

Читайте такжеПомпео анонсировал меры США против китайских компаний, которые предоставляют данные Пекину

В документе, опубликованном на сайте сервиса, говорится, что указ Трампа создает опасный прецедент для концепций свободы слова и открытых рынков, которые десятилетиями привлекали в США инвестиции и стимулировали рост экономики страны.

В TikTok еще раз заявили о том, что сервис никогда не делился с властями Китая данными своих пользователей и не цензурировал размещенный в нем контент по запросам из Пекина. Для своей защиты TikTok намерен использовать все возможности судебной системы США.

«Как пользователи TikTok, его творцы, партнеры и семья, вы имеете право высказать свое мнение избранным вами чиновникам, в том числе и Белому дому. У вас есть право быть услышанными», — говорится в заявлении TikTok.

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп убежден, что распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября. Вскорее компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал требования США продать TikTok американской компании попытками политического давления.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram