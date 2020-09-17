Политик отметила, что ее страница в Instagram будет «более неформальной», чем ее официальный Telegram-канал.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую режим Лукашенко вынудил покинуть страну, завела профиль в Instagram. Ее аккаунт называется prezident.sveta.

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«Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница», - написала Тихановская в своей первой публикации.

Политик отметила, что ее страница в Instagram будет «более неформальной», чем ее официальный Telegram-канал «Пул первой».

В своих первых публикациях Тихановская заявила, что обвинения, выдвинутые в Беларуси против ее соратницы Марии Колесниковой – абсолютно абсурдны.

Кроме того, она рассказала о подготовке санкционного «списка Тарайковского» - в него войдут имена чиновников и силовиков РБ, которые продолжают принимать участие в полицейском произволе относительно протестующих.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших.

Соперник Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь под давлением силовиков. Сейчас она находится в Литве.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

Оппозиция создала Координационный совет, призванный обеспечить мирную передачу власти в Бералуси. Оппозиционерку Марию Колесникову и еще нескольких ее соратников по Совету задержали. Колесниковой предъявили обвинения по делу о подрыве нацбезопасности РБ.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией, силовики жестоко задерживают их участников.

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Автор: Дмитрий Захаров