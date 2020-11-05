Эммануэль Макрон хочет существенно усилить контроль на границах Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть нынешние правила функционирования Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ Европы.

По мнению Макрона, для этого нужно создать настоящую полицию безопасности, пишет DW.

"Теракты, от которых пострадала Франция, и от которых несколько дней назад потерпела Австрия в Вене, продемонстрировали, что опасность терроризма существует повсюду, что существуют глобализованные сети", - заявил Макрон.

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Он уверен в необходимости того, чтобы Европа усилила свою реакцию и заявил, что Франция делает это, "удваивая свои имеющиеся силы".

Макрон также пообещал представить соответствующие предложения в декабре текущего года. Французский президент объявил о намерении существенно усилить контроль на границах страны.

"На фоне изменений по ситуации с угрозами мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне", - сказал Макрон.

Макрон пояснил, что для реализации объявленных замыслов по более строгому пограничному контролю будет увеличена численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию на госгранице с 2,4 до 4,8 тысячи.

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Теракты во Франции

В октябре под Парижем убили учителя после демонстрации ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции пообещал защищать светские ценности от радикального ислама. Позже в стране были убиты трое прихожан храма Нотр-Дам в Ницце, еще несколько нападений были предотвращены в разных городах страны.

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Автор: УНИАН