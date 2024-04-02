Прибывшей в полицию жене сказали, что его больше нет.

В день теракта в Москве задержали уроженца Чечни Асхаба Успанова. Он скончался в отделении полиции уже спустя несколько часов.

29 марта движение "Адат", выступающее за независимость чеченского государства, сообщило, что мужчину запытали до смерти. По их данным, Успанов ждал автобус на остановке, когда на него напали люди в масках. Он начал сопротивляться, поскольку не понимал, кто они.

"Это было сотрудники правоохранительных органов Москвы и задержали они его по подозрению в соучастии в теракте. Во время допроса российские силовики применили в отношении Касуева пытки, которые он не смог пережить, а конкретнее - у него были переломаны ребра, позвоночник, следы удушья и повсеместные гематомы", - говорится в сообщении.

Мать мужчины Таиса Успанова рассказала "Агентству", что ее сын позвонил жене после задержания, успокоив ее, что у силовиков "ничего на него нет". Уже позднее он попросил ее приехать, сказав, что нагрубил полицейским.

Женщина приехала через два часа, однако в отделении ей сказали, что ее мужа больше нет. На слова о том, что она недавно говорила с ним по телефону, ей ответили: "Разговаривала, а теперь не будешь".

Мать Успанова сказала, что теперь "надеется на законы Российской Федерации, на правосудие".

Теракт в Москве: задержанных пытали

Напомним, 22 марта в Москве произошел крупнейший за последние 20 лет теракт, в результате которого погибли не менее 139 человек.

ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых, десятерых из них арестовали. Первые задержанные прибыли на суд со следами избиений. До этого в сети открыто опубликовали кадры пыток.

Ответственность за масштабный теракт взяла на себя ИГИЛ. Тем временем власти РФ продолжают обвинять в причастности Украину.

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